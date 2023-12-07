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        Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi

        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:26
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        Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

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