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        Çanakkale'ye 660 milyon liralık yatırım

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, tarımın geliştirilmesi ve su rejiminin sağlanması amacıyla il merkezi ve 7 ilçede hayata geçirilen 10 projenin, kent tarımına katkı sağlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:07
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        Çanakkale'ye 660 milyon liralık yatırım
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, tarımın geliştirilmesi ve su rejiminin sağlanması amacıyla il merkezi ve 7 ilçede hayata geçirilen 10 projenin, kent tarımına katkı sağlayacağını belirtti.

        Gider, yaptığı açıklamada, DSİ tarafından yapılan ve açılışı gerçekleştirilen Ezine Akçin Çayı ıslahı, Karacaören köyü Çayır ve Alahır dereleri ıslahı, Ayvacık Geme Dere 1. kısım, Bayramiç-Çavuşlu Göleti sulaması, Lapseki Karapınar, Yurt ve Ulubay dereleri, Çan Küçükpaşa köyü Köyiçi deresi, Gelibolu Acı (Üçköprüler) deresi, Ayvacık Kayalar Değirmendere, Çan Karlı göleti, Yenice Kovancı göleti projelerine ilişkin bilgi verdi.

        Çanakkale'de tarım için hayal ettikleri noktanın şimdikinden çok daha ileride olduğunu ve bunun için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Gider, şunları kaydetti:

        "Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık, Ezine, Gelibolu, Lapseki ve merkezde yatırım tutarı 660 milyon lira olan 10 proje,

        Çanakkale tarımına katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 369 tesis için gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, Çanakkale'den de 7 ilçemizde, 10 ayrı tesisin açılışı yapıldı. Ayrıntılarına inip baktığınızda, kendisini AK Parti'ye denk gören zihniyetin her biri için sükseli açılış törenleri yapacağı projeler, AK Parti için rutin işler. Açılışı yapılan yerler arasında gölet sulaması, dere ıslahları, menfezler ve göletler olmak üzere çok sayıda tesis mevcut."

        Yapılan yatırımların, Çanakkale tarımının gelişimi için önemli adımlar olduğunu vurgulayan Gider, "Dere ıslahları, menfezler, dere üzerlerine yapılan köprüler, en başta vatandaşlarımızın aşırı yağışlarda zarar görmemesi için elzem ihtiyaçlardı. Ancak göletler ve sulama tesisleri, kanallar da tarım için önemli. Bu sayede tarımsal faaliyetler sırasında oluşan su ihtiyacımızı mümkün olduğu ölçüde azaltmış olacağız. Su varsa hayat var, tarım var. Bunlar olduğu ölçüde de üretim kapasitemiz çok daha fazla artacak. İlerleyen süreçte çok daha fazla yatırımı Çanakkale'de gerçekleştireceğiz. Bu süreçte Çanakkale'ye verdikleri desteklerden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığı ile tarımı, çok daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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