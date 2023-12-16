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        Çanakkale'de sağanak etkisini sürdürüyor

        Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, il merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:24
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        Çanakkale'de sağanak etkisini sürdürüyor
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        Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, il merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanaktan etkilenen Lapseki'de incelemelerde bulundu.

        Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ile bir araya gelerek, ilçedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Eceabat ilçesinde de sağanak nedeniyle denizin rengi, kıyı kesimlerde kahverengiye döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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