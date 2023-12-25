Çanakkale Belediyesinden arıcılara temel petek desteği

Çanakkale Belediyesi, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında arıcılara temel petek desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesinden yararlanmak isteyen arıcıların 5 Ocak 2024'e kadar belediyenin Yerel Kalkınma Birimine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerden kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi, Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi istendiği ifade edilen açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen arıcıların kimlikleri ile başvuru yapmalarının yeterli olduğu kaydedildi.