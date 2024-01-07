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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle adalara sefer yapılamıyor

        Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:31
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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle adalara sefer yapılamıyor
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        Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin Eceabat'tan çift saatlerin çeyrek geçelerinde (14.15, 16.15) Çanakkale'den ise tek saatlerde (13.00, 15.00) yapılacağı belirtildi.

        Boğaz hatlarında seferlerin Çanakkale-Kilitbahir hattında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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