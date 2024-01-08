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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:30
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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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