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        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:39
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        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma yatırım destekleri hakkında bilgi verdi.

        Çanakkale'de yaklaşık 130-140 milyon lira değerinde proje gerçekleştirdiklerini aktaran Nazlım, Biga'nın 658 proje ile en fazla proje uygulayan ilçe olduğunu söyledi.

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