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        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyenin yüzme kursunda eğitim alan sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliğince düzenlenen yarışlarda dereceler kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:22
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        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyenin yüzme kursunda eğitim alan sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliğince düzenlenen yarışlarda dereceler kazandı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Uluslararası Gelişim Projesi (UGP) Ligi İl İçi 1. Vize ve 13 + Yaş Baraj Geçme Müsabakaları, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

        Yarışlara katılan Bigalı sporcular Yağmur Yaldız, Zahide Ece Açar, Ayşe Nisa Elmacı, Yücel Deniz Doğan, Zeynep Minel Tetik, üst müsabakalar için barajı geçti.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden yüzücülerin Çanakkale'de düzenlenen müsabakalarda üstün performans sergileyerek kendilerini gururlandırdığını belirtti.

        Erdoğan, yüzücüleri ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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