Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyenin yüzme kursunda eğitim alan sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliğince düzenlenen yarışlarda dereceler kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Uluslararası Gelişim Projesi (UGP) Ligi İl İçi 1. Vize ve 13 + Yaş Baraj Geçme Müsabakaları, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

Yarışlara katılan Bigalı sporcular Yağmur Yaldız, Zahide Ece Açar, Ayşe Nisa Elmacı, Yücel Deniz Doğan, Zeynep Minel Tetik, üst müsabakalar için barajı geçti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden yüzücülerin Çanakkale'de düzenlenen müsabakalarda üstün performans sergileyerek kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Erdoğan, yüzücüleri ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.

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