Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü başladı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasının hizmete açılarak hasta kabulüne başladığını duyurdu.

Gider, yaptığı açıklamada, 2022 yılında Sağlık Bakanlığının yatırım programına alınan 5 ünite kapasiteli, ek hizmet binası için 6 milyon 300 bin liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Yeni diyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlandığını ifade eden Gider, Çanakkalelilerin sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlayacak ve akabinde sağlık turizmi açısından şehri önemli bir merkeze dönüştürecek adımları attıklarını kaydetti.

Son 19 aylık süreçte bu konuda yoğun uğraşlar sonucu, 760 olan hekim sayısını son yapılan kadro tahsisleriyle 1112'ye yükselttiklerini aktaran Gider, "Sadece bu oran dahi bu konudaki kararlılığımızı gösterir niteliktedir. Sadece hekim sayısının artırmak yetmiyor. Bu anlamda teknik donanım yeterliliklerini de sağlamak gerekiyor. Ayvacık'ta yapımını tamamladığımız Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasının hasta kabulüne başlamasıyla da bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.