Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü başladı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasının hizmete açılarak hasta kabulüne başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasının hizmete açılarak hasta kabulüne başladığını duyurdu.

        Gider, yaptığı açıklamada, 2022 yılında Sağlık Bakanlığının yatırım programına alınan 5 ünite kapasiteli, ek hizmet binası için 6 milyon 300 bin liralık yatırım yapıldığını belirtti.

        Yeni diyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlandığını ifade eden Gider, Çanakkalelilerin sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlayacak ve akabinde sağlık turizmi açısından şehri önemli bir merkeze dönüştürecek adımları attıklarını kaydetti.

        Son 19 aylık süreçte bu konuda yoğun uğraşlar sonucu, 760 olan hekim sayısını son yapılan kadro tahsisleriyle 1112'ye yükselttiklerini aktaran Gider, "Sadece bu oran dahi bu konudaki kararlılığımızı gösterir niteliktedir. Sadece hekim sayısının artırmak yetmiyor. Bu anlamda teknik donanım yeterliliklerini de sağlamak gerekiyor. Ayvacık'ta yapımını tamamladığımız Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasının hasta kabulüne başlamasıyla da bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı
        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı