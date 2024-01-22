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        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yarın yapılacak

        Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin, yarın saatinde yapılmasının planlandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:14
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yarın yapılacak
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        Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin, yarın saatinde yapılmasının planlandığı duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri bugün iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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