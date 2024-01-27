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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 39 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:58
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 39 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

        Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

        Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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