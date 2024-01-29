Çanakkale'de "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci Projesi" tanıtıldı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci:Üniversiteler ve Yerel Aktörlerin İşbirliği Projesi"nin, üniversiteler ve yerel aktörler arasında işbirliğini teşvik ederek, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci:Üniversiteler ve Yerel Aktörlerin İşbirliği Projesi"nin, üniversiteler ve yerel aktörler arasında işbirliğini teşvik ederek, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladığını söyledi.

ÇOMÜ tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci:Üniversiteler ve Yerel Aktörlerin İşbirliği Projesi"nin tanıtım toplantısı, Anadolu Hamidiye Tabyaları Fuaye Alanı Hangar Binası'nda yapıldı.

Prof. Dr. Erenoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın karşı karşıya bulunduğu iklim değişikliği, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi ciddi sorunlarla mücadele etmek için sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir yeşil kalkınmanın, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak ifade edilebileceğini anlatan Erenoğlu, "Sürdürülebilir yeşil kalkınma, sadece çevreyi korumak için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı da sağlamak için gereklidir. Sürdürülebilir yeşil kalkınma, yeni iş fırsatları yaratabilir, istihdamı artırabilir ve gelir eşitsizliğini azaltabilir." dedi.

ÇOMÜ olarak sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçişi desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, üniversite yerleşkelerimizde sürdürülebilirlik uygulamalarına öncülük etmekteyiz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında koordinatörlükler ve öğrenci kulüpleri oluşturuldu. Özellikle bu alanlardaki dış kaynaklı fonlardan üniversitemiz ve kentimiz yararına yararlanmak adına alt çalışma grupları somut proje fikirleri üzerinde çalışmakta. Yerleşkelerimizde enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu gibi konularda önemli çalışmaları başlatmış durumdayız. Ayrıca öğrencilerimizi çevre bilinci konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada lansmanı yapılan proje de sürdürülebilir yeşil kalkınmaya geçişi desteklemek için önemli bir adımdır. Proje, üniversiteler ve yerel aktörler arasında işbirliğini teşvik ederek, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır."

- "Çevrenin ilgi odağı olması umut verici"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de çevrenin son dönemde ilgi odağı haline gelmesi ve akademik çalışmalara konu olmasının, gelecek adına, bu dünyada yaşayanlar adına umut verici olduğunu söyledi.

ÇOMÜ'deki bu tür kaliteli ve verimli çalışmaların geleceğe ışık tuttuğunu belirten Kaşdemir, Rektör Erenoğlu'nun şahsında tüm akademik camiaya teşekkür etti.

Kaşdemir, çevreyi korumayı önceleyen bir idare olarak bu projenin sonuçlarından faydalanmak, özellikle gelecekle ilgili yönetim planlarını oluştururken üniversitenin saygın akademisyenleriyle mesai harcamak istediklerini vurgulayarak, "Çünkü sürdürülebilir çevre ve yenilenebilir enerji artık Türkiye gündeminin en başında olması gereken konular. Bu gündemi oluşturan üniversiteye teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda, Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek ile Ecounıty Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Erdal Eroğlu da projeye ilişkin bilgi verdi.

Projenin tanıtım toplantısına, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhur İttifakı'nın Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, akademisyenler ve davetliler katıldı.