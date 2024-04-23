Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:27 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "KB-20" botlarının ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 6'sı çocuk, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in görüşme talebi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in görüşme talebi oldu
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...