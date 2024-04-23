Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Operasyonda 11 can yeleği ve 30 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

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