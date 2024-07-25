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        Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nden ÇOMÜ'ye işbirliği ziyareti

        Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapı ve iş birliğini güçlendirmek amacı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:38
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        Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nden ÇOMÜ'ye işbirliği ziyareti
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        Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapı ve iş birliğini güçlendirmek amacı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

        ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün misafirliğinde iki gün sürece Teknopark, akademik birimler, laboratuvarlar, üniversitenin şehir-sanayi-ekonomi alanlarındaki etkileşim merkezleri ve akademisyenlerin ziyaret edildi.

        Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, üniversitenin potansiyelinin beklediğinin çok üstünde olduğunu dile getirerek, Türkiye-Somali ilişkilerinin gelişmesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ikili iş birliklerinden mutlu olacaklarını belirtti.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da ülkenin milli çıkarları doğrultusunda kardeş ülke Somali ile imzalanan, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, uluslararası çıkarlarımızı koruyarak, güçlü ve büyük bir Türkiye Cumhuriyeti için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

        Akademik ve bilimsel olarak, imkanları en uygun şekilde kullanacak ve bilimin ışığında Türkiye-Somali iş birliğine destek vereceklerine işaret eden Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Güçlü ve müreffeh bir Türkiye, tüm mazlum coğrafyaların umudu, dünya barışının teminatıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayan Türkiye-Somali ilişkilerinin devamına vereceğimiz her destek, gelecek nesillerimize olumlu bir yatırım olacaktır. Yeni atanan Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz güçlenerek daha da artacaktır. Devletimizin alacağı kararlar ışığında, her türlü akademik ve bilimsel altyapıyı, gerekli görülen alanlarda sunmaya hazırız. Sayın büyükelçi gerek ekonomik, gerek denizcilik ve gerek balıkçılık alanlarında istişarelerde bulundu. Üniversitemizi bu alanlarda daha da güçlendirdik. Devletimizin uluslararası çıkarları doğrultusunda tüm imkânlarımızı üst düzeyde kullanmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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