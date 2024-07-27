Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile fabrika temel atma törenleri düzenlendi

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun 67 yıldan bu yana üretime, istihdama ve ihracata kadar her alanda katkı sağladığını söyledi.

Kale'nin İbrahim Bodur vizyonuyla Çanakkale'nin ötesinde, Türkiye ve dünya markası olduğunu dile getiren Bülent Turan, "Çanakkale, başka bir kent ama iddiayla, gururla söylüyoruz ki tarih kenti, turizm kenti, sanayi kenti, tarım kenti olan Çanakkale, Kale Grubu'yla da üretimin kenti olmanın adını ortaya koyuyor." dedi.

Turan, geçen hafta dünya genelinde yaşanan yazılım sorununa değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada bir anda bütün sektörler, hava limanları başta olmak üzere tüm alanlarda bir yavaşlama, bir duraklama oldu. Şunu gördük, bu son kriz bize 'Fiişiniz çekilirse her şeyiniz kilitlenir.' dedi. O nedenle, üretimden başka esas yol yok. Her alanda çalışacağız. Her alanda büyüyeceğiz. Teknoloji başta olmak üzere gelişeceğiz ama üretimden başka bizim güçlü olmamızım yolu yordamı yok. Türkiye'nin güçlü olmasının, muhtemel krizlerde çok daha güçlü ayakta kalmasının en kıymetli yolu üretimi güçlendirmek. Pergelin bir ayağı üretimdeyse diğer ayağı genişleyebildiği kadar genişlesin. Her başlık olsun ama üretimin pergelin merkez ayağı olması lazım."

- "Bu ülkenin gelmek istediği yere gelmesi için bütün işlerinde büyümesi lazım" Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un sık sık konuşmalarında kullandığını bildiğini dile getirdiği "Ticaret bireyleri, sanayi toplumları zenginleştirir." sözüne atıfta bulundu. İnan, Bodur'un bu mesajının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu mesaj sanayide kalkınma, sanayiden ilham alarak kalkınma ve bölgesel kalkınma mesajları. Şu anda ülke olarak 15 bin dolarlarda olduğumuzu varsayarsak milli gelirde bunu bizim 60 bin dolarlara çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki daha ileri götürmek lazım ama ilk planda herkesin önünde bulunan işi 4 katına çıkarması lazım. Dolayısıyla sanayimizi de 4 katına çıkarmamız lazım, hizmet sektörünü de 4 katına çıkarmamız lazım. Bu ülkenin gelmek istediği yere gelmesi için bütün işlerinde büyümesi lazım."

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Çan'da kutlanan seramik bayramının sadece Çan ve Çanakkale için değil tüm Türkiye için önemli olduğunu ifade etti. Kale Grubu'nun Türkiye'nin gelişimine katkı sağladığını belirten Mandal, "1994-1996 yıllarında yaşanan krizlerde Türkiye'nin ürettiği ürünleri yurt dışına satmasında büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bir test analiz merkezi yoktu. O dönem için Kale Grubu, Çanakkale'nin Çan ilçesinde olmasına rağmen Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde Seramik Araştırma Merkezi'nin oluşmasında ve şu an birçok sektöre örnek olan rekabet öncesi işbirliğinin oluşumunda ve sanayiye yönelik araştırmacıların yetişmesinde öncülük yapan bir kuruluştur." ifadelerini kullandı.

- "Geçen yıl yatırımlarımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık" Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay da öncü ve girişimci bir DNA'ya sahip olduklarını söyledi. Türkiye'de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konumunu koruyabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Okyay, "Yurt içi ve yurt dışındaki bu zorlayıcı tabloya karşın geçen yıl yatırımlarımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye, ancak sanayimiz büyürse istikrarlı bir şekilde büyüyüp gelişebilir. Kale Grubu da Türkiye'nin parlak geleceğine inanan topluluklardan biri olarak, bu süreçte sorumluluğunun bilincinde. Bunun için elimizi taşın altına koyduk, koyuyoruz." diye konuştu.