Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile fabrika temel atma törenleri düzenlendi

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun 67 yıldan bu yana üretime, istihdama ve ihracata kadar her alanda katkı sağladığını söyledi.

Kale'nin İbrahim Bodur vizyonuyla Çanakkale'nin ötesinde, Türkiye ve dünya markası olduğunu dile getiren Bülent Turan, "Çanakkale, başka bir kent ama iddiayla, gururla söylüyoruz ki tarih kenti, turizm kenti, sanayi kenti, tarım kenti olan Çanakkale, Kale Grubu'yla da üretimin kenti olmanın adını ortaya koyuyor." dedi.

Turan, geçen hafta dünya genelinde yaşanan yazılım sorununa değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bir anda bütün sektörler, hava limanları başta olmak üzere tüm alanlarda bir yavaşlama, bir duraklama oldu. Şunu gördük, bu son kriz bize 'Fiişiniz çekilirse her şeyiniz kilitlenir.' dedi. O nedenle, üretimden başka esas yol yok. Her alanda çalışacağız. Her alanda büyüyeceğiz. Teknoloji başta olmak üzere gelişeceğiz ama üretimden başka bizim güçlü olmamızım yolu yordamı yok. Türkiye'nin güçlü olmasının, muhtemel krizlerde çok daha güçlü ayakta kalmasının en kıymetli yolu üretimi güçlendirmek. Pergelin bir ayağı üretimdeyse diğer ayağı genişleyebildiği kadar genişlesin. Her başlık olsun ama üretimin pergelin merkez ayağı olması lazım."