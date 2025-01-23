Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor
        ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

        Savunma sporlarına ilgi duyan 20 yaşındaki Süreyya ve Süheyla Altın kardeşler, liseden mezun olduktan sonra karate branşıyla ilgilenmeye başladı. Pandemiden dolayı bir süre sonra antrenmanları yarıda bırakmak zorunda kalan ikizler, 2022'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı.

        Eğitimlerinin yanı sıra bir spor branşıyla ilgilenmeye karar veren ikiz kardeşlerin yolu, yaptıkları araştırmalar neticesinde Wushu Milli Takımı antrenörü Mazlum Orak ile kesişti. Orak'ın yönlendirmesiyle, wushu branşında ilerleme kararı alan Altın kardeşler, bir yıl boyunca yaptıkları antrenmanlarla bu branşın inceliklerini öğrendi.

        Kendilerini kısa sürede geliştiren ikiz wushucular, 2024 yılında katıldıkları Türkiye ve Balkan şampiyonalarından dereceyle ayrıldı. Süheyla Altın, Türkiye Şampiyonası'nda "Light Sanda 60 kilo" kategorisinde gümüş madalya, Süreyya Altın da "Light Sanda 65 kilo" kategorisinde bronz madalya kazandı. Sporcular, 23 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda ise kendi sıkletlerinde gümüş madalya kazandı.

        Hedef büyüten ikiz sporcular, 14 Şubat'ta Yalova'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor. Antrenörleri eşliğinde haftanın 5 günü, günde iki antrenman yapan ikiz kardeşler milli sporcu olup, kariyerlerine Avrupa ve dünya derecelerini eklemeyi hedefliyor.

        - "Onun kazanması beni daha çok mutlu ediyor"

        Süreyya Altın, AA muhabirine, sporu çok sevdiklerini, azimle çalışarak üniversite tercihlerini de bu yönde yaptıklarını dile getirdi.

        Üniversite eğitimi için geldikleri Çanakkale'de kendilerine branş olarak wushuyu seçtiklerini anlatan Altın, "Wushuya kulüpte 2 yıl önce sıfırdan başladık, hiçbir şey bilmiyorduk. İlk yıl kendimizi antrenmanlara verdik. İkinci yıl müsabakalara çıktık. Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde ettik. Türkiye 3'üncülüğüm ve Balkan Şampiyonası'nda 2'nciliğim var." dedi.

        Altın, küçük yaşlardan beri dövüş sporlarına ilgi duyduklarını ifade ederek, "Hem okuyalım hem de kendimizi wushu branşında ilerletelim istedik. Kardeşimle birbirimizin teknik ve taktiklerini biliyoruz. Bu yüzden birbirimizle genelde çok maç yapmayız." diye konuştu.

        Geçen yıl katıldıkları müsabakaların ilk deneyimleri olduğunu ve ikizi Süheyla tatamiye çıktığında çok heyecanlandığını dile getiren Altın, kardeşinin maçın adeta kendisi müsabakaya çıkmış gibi heyecan duyduğunu vurguladı.

        Süreyya Altın, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının yoğun geçtiğini, haftanın 5 günü, günde iki antrenman yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:

        "Hafta sonları dinleniyoruz. Ayrıca yardımcı antrenörlük de yapıyoruz. Ders verirken kendimize bir şeyler katmaya, güç olarak kendimizi geliştirmeye, öğrencilerimize de birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz. İleride bu branşta dereceler elde ederek, memleketimiz Bursa'da kulüp açmayı hedefliyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın ardından Balkan Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene milli sporcu olamadık. Bu sene amacımız milli sporcu olup, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmak. 2 yıl içinde hiçbir altyapımız olmadan bunları yapabildiysek, bu tempoyu bırakmaksak şampiyonluk gelir diye düşünüyorum."

        - "Kardeş olduğumuz için wushuyu karşılıklı deneyimleme imkanı buluyoruz"

        Süheyla Altın da memleketleri Bursa'da karateye başladıklarını daha sonra eğitim için geldikleri Çanakkale'de wushu ile tanıştıklarını hatırlattı.

        Müsabaka öncesi antrenmanlarının yoğun geçtiğini anlatan Altın, şöyle devam etti:

        "Benim Türkiye ve Balkan ikinciliğim var. Önümüzde 2025 Türkiye Şampiyonası var. Antrenmanlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu seferki hedefimiz şampiyon olmak. İnşallah şampiyon olacağız. Kardeş olduğumuz için wushuyu karşılıklı deneyimleme imkanı buluyoruz. Müsabakaya ilk çıktığında heyecandan bacaklarım titredi ancak ikizim Süreyya beni motive etmek için tezahüratlar yaptı. Böylece kendimi iyi hissettim. Artık o heyecanımızı yendik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğ...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğ...
        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin g...
        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin g...
        Çanakkale'de yaşlı kadın evde ölü bulundu
        Çanakkale'de yaşlı kadın evde ölü bulundu
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (4)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (4)