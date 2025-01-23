Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor

ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Savunma sporlarına ilgi duyan 20 yaşındaki Süreyya ve Süheyla Altın kardeşler, liseden mezun olduktan sonra karate branşıyla ilgilenmeye başladı. Pandemiden dolayı bir süre sonra antrenmanları yarıda bırakmak zorunda kalan ikizler, 2022'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı.

Eğitimlerinin yanı sıra bir spor branşıyla ilgilenmeye karar veren ikiz kardeşlerin yolu, yaptıkları araştırmalar neticesinde Wushu Milli Takımı antrenörü Mazlum Orak ile kesişti. Orak'ın yönlendirmesiyle, wushu branşında ilerleme kararı alan Altın kardeşler, bir yıl boyunca yaptıkları antrenmanlarla bu branşın inceliklerini öğrendi.

Kendilerini kısa sürede geliştiren ikiz wushucular, 2024 yılında katıldıkları Türkiye ve Balkan şampiyonalarından dereceyle ayrıldı. Süheyla Altın, Türkiye Şampiyonası'nda "Light Sanda 60 kilo" kategorisinde gümüş madalya, Süreyya Altın da "Light Sanda 65 kilo" kategorisinde bronz madalya kazandı. Sporcular, 23 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda ise kendi sıkletlerinde gümüş madalya kazandı.

Hedef büyüten ikiz sporcular, 14 Şubat'ta Yalova'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor. Antrenörleri eşliğinde haftanın 5 günü, günde iki antrenman yapan ikiz kardeşler milli sporcu olup, kariyerlerine Avrupa ve dünya derecelerini eklemeyi hedefliyor.

- "Onun kazanması beni daha çok mutlu ediyor"

Süreyya Altın, AA muhabirine, sporu çok sevdiklerini, azimle çalışarak üniversite tercihlerini de bu yönde yaptıklarını dile getirdi.

Üniversite eğitimi için geldikleri Çanakkale'de kendilerine branş olarak wushuyu seçtiklerini anlatan Altın, "Wushuya kulüpte 2 yıl önce sıfırdan başladık, hiçbir şey bilmiyorduk. İlk yıl kendimizi antrenmanlara verdik. İkinci yıl müsabakalara çıktık. Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde ettik. Türkiye 3'üncülüğüm ve Balkan Şampiyonası'nda 2'nciliğim var." dedi.