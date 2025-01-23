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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:05
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi.

        İtalya'dan İstanbul Tuzla'ya gitmek üzere denize açılan 105 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'Burak' isimli kuru yük gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve Türkeli römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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