GÜNCELLEME - Çanakkale'de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö'nün tutuklanmasının ardından, Aydın'ın yeğeni A.Ö. olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

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