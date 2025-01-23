Çanakkale'de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla aşağıya düşerek yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla aşağıya düşerek yaralandı.
İlçe merkezindeki Millet Caddesi Ordu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katından buzdolabı indirmeye çalışan E.K, dengesini kaybedip dolap ile birlikte aşağıya düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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