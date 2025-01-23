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        Çanakkale'de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla aşağıya düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:17
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        Çanakkale'de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla aşağıya düşerek yaralandı.

        İlçe merkezindeki Millet Caddesi Ordu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katından buzdolabı indirmeye çalışan E.K, dengesini kaybedip dolap ile birlikte aşağıya düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kişi buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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