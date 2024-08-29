Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün yanı sıra birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, bölgedeki arkeolojik kazılarda görevli kazı başkanları, arkeologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özgünel'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Burada yapılan duanın ardından Babakale köyündeki cenazeye geçildi.

Arkeolog Özgünel'in cenazesi ilk olarak, 1980 ve 2019 yılları arasında kazı başkanlığını yürüttüğü Ayvacık'ın Gülpınar köyündeki Apollon Smintheion Antik Kentine getirildi.

Ankara'da önceki gün vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, çok sevdiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

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