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        Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

        Ankara'da önceki gün vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, çok sevdiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:34
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        Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi
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        Ankara'da önceki gün vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, çok sevdiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

        Arkeolog Özgünel'in cenazesi ilk olarak, 1980 ve 2019 yılları arasında kazı başkanlığını yürüttüğü Ayvacık'ın Gülpınar köyündeki Apollon Smintheion Antik Kentine getirildi.

        Burada yapılan duanın ardından Babakale köyündeki cenazeye geçildi.

        Özgünel'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in cenazesi Babakale Köyü Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün yanı sıra birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, bölgedeki arkeolojik kazılarda görevli kazı başkanları, arkeologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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