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        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:08
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        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

        Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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