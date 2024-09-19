Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.