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        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:08
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        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale yönüne seyreden Emre Parlak idaresindeki 17 ABK 524 plakalı otomobil, Ezine istikametinden gelen Hasan Tezcan’ın kullandığı 35 TUL 25 plakalı tır ile kavşakta çarpıştı. Otomobil ve tır, çarpışmanın etkisiyle dönel kavşağın üzerine çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü Emre Parlak ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar bölgede trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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