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        Çanakkale'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüpheliler adliyede

        Çanakkale'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:35
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        Çanakkale'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüpheliler adliyede
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        Çanakkale'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 26 Eylül'de aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan iki ailenin karıştığı, 6 kişinin tabanca ve bıçakla yaralandığı kavganın ardından olayın şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, şarjör, 15 fişek, 250 bin bandrolsüz boş makaron, 62 bin 880 dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve aparatları ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K, K.K, Y.K, A.K, F.K, M.K, S.K, U.A, Y.A, S.K, S.K, M.A, A.P, S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'sinin emniyetteki sorgusunun ardından salıverildiği, 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Bu arada kavgada yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 26 Eylül'de aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan iki ailenin karıştığı kavgada 3 kişi ateşli silahla, 3 kişi de bıçakla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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