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        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle polis gemisinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:37
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle polis gemisinde buluştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kilitbahir Kalesi'nden başlayan gemi turu, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde kurbağa adamların gösterisi ile sona erdi.

        Kurt, yaptığı açıklamada, “Başımızın tacı olduğunuzu sakın unutmayın. Kapımız da yüreğimiz de sizlere daima açık. Biz teşkilat olarak büyük ve güzel bir aileyiz." dedi.

        Gemi turu, Gestaş İskelesi’nde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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