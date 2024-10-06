Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.

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