Gelibolu'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların, yaşadıkları bölgelerde halkın seçtiği demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

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