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        ÇOMÜ'de AB destekli "VolunFest" etkinliği yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından gençlerde sivil katılımı ve gönüllülük bilincini artıırmak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "VolunFest" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:20
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        ÇOMÜ'de AB destekli "VolunFest" etkinliği yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından gençlerde sivil katılımı ve gönüllülük bilincini artıırmak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "VolunFest" etkinliği gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Troya Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye’ye uzun yıllardır katkılar sunduğunu söyledi.

        Bu kapsamda sivil toplum ve gönüllülük olmak üzere iki ana kavram olduğunu dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

        "Sivil toplum alanı bizim toplumumuza yabancı değil. Bizim kültürümüzde vakıf olarak köklü bir geçmişe sahiptir. Belki ekonomik sebeplerle etkinlikleri zaman içinde azalıp daha çok kamu kurumlarından bu tür faaliyetlerin yürütülmesi beklenmiş. Temel kamu hizmetlerini kamu kurum ve kuruluşları yürütecektir ama vakıflar ve dernekler kamuya dönük pek çok alanda maddi ve manevi becerilerini kullanarak daha fazla katkı sağlayabilirler. Türkiye'de eskiden kalan vakıflarla yetinmeyerek, yeni vakıflar kurarak ve üstüne yeni bağışlar yaparak bu alanı daha aktif hale getirmemiz gerekir. Vakıf tarihinin çok eskilere dayanmamasına rağmen özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok gelişmiş bir vakıf kültürü oluşmuş durumda. Devlet oralarda vakıflar üzerinden işlerini halletmeye başlamış durumda. Vakıflara maddi ve teknik destek vererek işlerini yürütmeye başlamış durumdalar."

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversite olarak sürdürdükleri vizyon ve misyon doğrultusunda kentin ihtiyaçlarını, yerel yönetimlerle işbirliği içinde hazırladıkları nitelikli işlerle karşıladıklarını anlattı.

        İki yıl önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sivil Toplum Akademisini kurduklarını ifade eden Erenoğlu, "Sürekli Eğitim Merkezimiz üzerinden kar amacı gütmeyerek sivil toplum kuruluşlarına alanlarında uzman kişiler yetiştirmek amacıyla sertifika programları düzenliyoruz. Büyük talep var. Bakanlıktan ve üniversitemizden uzmanlar büyük katlı sağlıyorlar. Gönüllülük faaliyetlerine destek sağlıyoruz. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne 17 projeyi kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber sunduk ve birçoğu da olumlu değerlendirildi."

        UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ise gönüllülüğün Birleşmiş Milletler sistemini, kurum ve kuruluşlarının temel ilkelerinden olduğunu kaydetti.

        Açılış konuşmalarının ardından sivil katılımı ve gönüllülük bilincini artırmak amacıyla söyleşi yapıldı.

        Program kapsamında fuar etkinlikleri ve konser düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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