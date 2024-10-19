Çanakkale'de Hollywood müzesini andıran pastane

BURAK AKAY - Çanakkale'de 45 yıldır faaliyet gösteren firma, dünyaca ünlü bazı Hollywood yapımlarındaki karakterler ve film sahnelerinden esinlenerek butik pastalar üretiyor.

Pastanenin sahibi Hasan Çoban ve çalışanları, "Vito Corleone", "Gandalf", "Gallevarbe", "Jack Sparrow" gibi karakterlerden, "Karayip Korsanları", "300 Spartalı", "Galaksi Koruyucuları", "Karlar Ülkesi" gibi filmlerden esinlenerek yaklaşık 10 senedir şeker hamurundan çeşitli ebatlarda pasta yapıyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Çoban, Hollywood yapımı filmlerin sahneleri, ünlü kişiler ve önemli olayları konu alan pastaları adeta müzeye dönüştürdüğü iş yerinde sergiliyor. Pastacılık sektörüne 1984'te giren Hasan Çoban, AA muhabirine, dünyada gastronominin 20 yıldır hızla ilerlediğini, buna ayak uydurmak amacıyla butik pastalar yapmaya başladıklarını söyledi. Bu alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çoban, "4 kez olimpiyatlara katıldık. 4 dünya birinciliği ödülümüz var. Uluslararası, Avrupa, Orta Avrupa ve Uluslararası Gastronomi kategorilerinde ödüllerimiz var. Bu başarılar her yarışmada aldığımız ödüller ile üzerine koyarak devam ediyor." dedi.

Çoban, şef Semiha Çetin'le son olarak şubat ayında Almanya'nın Stuttgart kentinde 88 ülkeden 3 bin eserin yer aldığı Dünya Gastronomi Olimpiyatları'nda Türkiye ve Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil ederek "artistik" kategorisinde altın madalya kazanıp kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yarışmaların içeriğine değinen Çoban, şu bilgileri verdi: "Siz yarışma için bir konsept belirliyorsunuz, o yolda yürüyorsunuz. Yarışmalardaki jüriler de ona göre puanlama yapıyorlar. Sizin hikayeniz neyse jüriye eserinizle onu anlatıyorsunuz. Bizim çalışmalarımız genelde çok özel oluyor. Örneğin 'Jack Sparrow' en çok ilgi görenlerinden biri. 'Gandalf' çok özel. '300 Spartalı' çok ilgi gören başarılı bir eserimiz. 1980'li yılları pastaya inşa etmeye çalıştık. Şeflerimizle yarışmalar öncesi konseptleri belirleyip adeta bir eser olan pastalarımızı tamamlıyoruz. Güzel bir ekiple bu eserler ortaya çıkıyor."

- "Pasta ile hikaye yazıyoruz" Çoban, konsept belirleyerek talepte bulunmaları halinde müşterileri için de heykel formunda pastalar ürettiklerini anlattı. Kek üzerine şeker hamuru işleyerek özel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çoban, şunları anlattı: "Tamamı spesifik çalışma. Aslında pasta ile hikaye yazıyoruz. Stuttgart'ta 5 gün süren Dünya Gastronomi Olimpiyatları'na 'Galaksi Koruyucuları' temalı pastayla katıldık. Lüksemburg'daki olimpiyatlarda 'Karayip Korsanları' ve 'Gandalf' temalı pastalarla altın madalya kazandık. Yunanistan'daki Orta Avrupa Gastronomi Yarışması'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başardık. Bu başarılar bizi heyecanlandırıyor. 'Sanat ve Sinema Buluşması' temamızda sinema dünyasının en unutulmaz karakterlerinden 'Vito Corleone'yi konu aldık. 'The Godfather' filminin efsanevi karakteri 'Vito Corleone'yi tüm karizması ve detaylarıyla şeker hamurundan yaptık. 'Gallevarbe'nin efsanevi gücü bir pasta oldu. 'Karlar Ülkesi'nin büyülü dünyasında da 'Elsa' ve 'Olaf'ın maceralarından ilham alan muhteşem tasarım bir pasta hazırladık. 'Karayip Korsanları’nın gizemli dünyası da yine bizim işlediğimiz ürünlerden biri."