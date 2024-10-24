Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları Çanakkale'de gerçekleştirildi

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklere Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Sızan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan Vekili Tamer Oyguç, Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal’ın yanı sıra, sporcular, antrenörler ve gönüllüler katıldı.

Etkinliğe Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli gelen yaklaşık 200 sporcu sağlık taramalarının ardından futbol, basketbol, atletizim ve bocce branşlarındaki spor müsabakalarına katıldı. Oyunlarda 45 antrenör ve 50 gönüllü görev aldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam İrdelp ve protokol üyelerince verildi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, AA muhabirine, Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin özellikle spor yoluyla zihinsel engellilerin topluma kazandırılması için faaliyetler gerçekleştiren bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Uluslararası büyük bir organizasyonun Türkiye ayağını oluşturduklarını belirten Ağca, "Dünyada 200'e yakın ülkede 'Special Olimpics' adıyla organize olan, aynı olimpiyat oyunlarındaki uygulamayı özel olimpiyatlarda da hayata geçiren 4 yılda 1 kez yaz ve kış olimpiyatlarıyla dünya çapında binlerce zihinsel engelli bireyi sporla bir araya getiren çok önemli bir teşkilat. Bunun Türkiye ayağında Başkanımız Dilek Sabancı ile birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar 100 binden fazla sporcuya ve partnere ve de ailelerine dokunduk." dedi.