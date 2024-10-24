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        Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları Çanakkale'de gerçekleştirildi

        Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:37
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        Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları Çanakkale'de gerçekleştirildi
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        Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi.

        Açılış töreni ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklere Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Sızan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan Vekili Tamer Oyguç, Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal’ın yanı sıra, sporcular, antrenörler ve gönüllüler katıldı.

        Etkinliğe Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli gelen yaklaşık 200 sporcu sağlık taramalarının ardından futbol, basketbol, atletizim ve bocce branşlarındaki spor müsabakalarına katıldı. Oyunlarda 45 antrenör ve 50 gönüllü görev aldı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam İrdelp ve protokol üyelerince verildi.

        Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, AA muhabirine, Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin özellikle spor yoluyla zihinsel engellilerin topluma kazandırılması için faaliyetler gerçekleştiren bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

        Uluslararası büyük bir organizasyonun Türkiye ayağını oluşturduklarını belirten Ağca, "Dünyada 200'e yakın ülkede 'Special Olimpics' adıyla organize olan, aynı olimpiyat oyunlarındaki uygulamayı özel olimpiyatlarda da hayata geçiren 4 yılda 1 kez yaz ve kış olimpiyatlarıyla dünya çapında binlerce zihinsel engelli bireyi sporla bir araya getiren çok önemli bir teşkilat. Bunun Türkiye ayağında Başkanımız Dilek Sabancı ile birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar 100 binden fazla sporcuya ve partnere ve de ailelerine dokunduk." dedi.

        Murat Ağca, amaçlarının farklı coğrafyalarda organizasyonlar yapmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Ulaştığımız zihinsel engelli bireylerimizi ve ailelerini bu ailenin bir parçası yapmak. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde de Marmara Bölge Oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetimize 7 ilimizden 200'e yakın sporcu ve partner sporcu katılıyor. Bu etkinliklerimizde sporcularımız için bir sağlık taraması da gerçekleştiriyoruz. Sıkıntısı bulunan sporcularımızın durumları sağlık birimlerine aktarılıyor. Bu anlamda onların tedavi olmaları için aracılık etmiş oluyoruz. Burada da çok güzel bir atmosfer oluştu. Futbol, basketbol, atletizm ve bocce olmak üzere 4 branşımızda faaliyette bulunduk. Özel olimpiyatlar olarak başka branşlarda da faaliyetlerimiz bulunmakta."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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