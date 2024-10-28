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        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:23
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        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Toraman, mesajında, aziz Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda kurulan cumhuriyetin 101. yıl dönümü coşkusu ve heyecanının, millet olarak hep birlikte yaşandığını kaydetti.

        Geleceğin ve bağımsızlığın sembolü cumhuriyeti korumanın, ataların bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyerek miras bıraktığı bu emanete sahip çıkmanın, onu gelecek nesillere aktarmanın ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın herkesin müşterek vazifesi olduğunu belirten Toraman, "Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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