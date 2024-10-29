Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Yapılan duyuruda, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kuraklık ve riskli meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle 6831 Sayılı Kanun gereği görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

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