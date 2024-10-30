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        Gelibolu'da "Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlamaları Fener Alayı" ile sona erdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları nedeniyle gündüz yapılan kutlamaların ardından gecede önce fener alayı sonrada cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:40
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        Gelibolu'da "Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlamaları Fener Alayı" ile sona erdi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları nedeniyle gündüz yapılan kutlamaların ardından gecede önce fener alayı sonrada cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

        İlçenin Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünde bir araya gelen Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde İskele Meydanı’na kadar yürüdü.

        Burada Kaymakam Abacı ve Başkan Soyuak katılım için vatandaşlara teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

        Daha sonra belediye tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonuna geçildi.

        Başkan Dr. Ali Kamil Soyuak konuşmasında, "Karanlığa, kötülüğe karşı durmaktır cumhuriyet. Aşktır, sevdadır, bitmeyen bir aşkla sevdalanmaktır vatana cumhuriyet. Eğer bu vatanda kardeşce yaşamaksa konu, eğer şehitse, eğer konu bayraksa, eğer konu vatansa yani kısaca anlayacağınız eğer konu Mustafa Kemal Atatürk’se herkes, her şey teferruat. Yaşasın cumhuriyet. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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