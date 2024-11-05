Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara yolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

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