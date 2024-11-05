Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara yolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda, Filistin, Sudan, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen gözetim altına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı ol...
        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı ol...
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de geçen ay aranan 179 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de geçen ay aranan 179 zanlı yakalandı
        Gelibolu'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları veri...
        Gelibolu'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları veri...
        Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 279 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 279 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de organ bağışına dikkati çekmek için stant açtılar
        Çanakkale'de organ bağışına dikkati çekmek için stant açtılar