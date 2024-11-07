Gelibolu'da kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ve üniversite işbirliğinde "Ayak İzinden Başka İz Bırakma" temalı kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye ve üniversite işbirliğinde "Ayak İzinden Başka İz Bırakma" temalı kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.
Gelibolu Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümünce organize edilen etkinlik, Hamzakoy Sahili'nde gerçekleştirildi.
Katılımcılar, Temizlik İşleri Müdürlüğünce temin edilen çöp torbalarına atıkları topladı.
Alınan çöpler daha sonra araçlara yüklenip arıtma tesisine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.