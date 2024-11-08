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        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitimini tamamladı

        Çanakkale'de basın mensuplarına yönelik düzenlenen dron eğitimi, teorik ve pratik uygulamalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:47
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        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitimini tamamladı
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        Çanakkale’de basın mensuplarına yönelik düzenlenen dron eğitimi, teorik ve pratik uygulamalarla tamamlandı.

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından 5-8 Kasım'da basın mensuplarına yönelik düzenlenen dron eğitimi sona erdi. Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı’nın verdiği eğitimde, katılımcılara dronun teknik özelliklerini ve uygulama yöntemleri anlatıldı.

        Çanakkale Ticaret Borsası’nda yapılan teorik eğitim sırasında dronun teknik yapısı, kullanım alanları ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

        Teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan basın mensupları, sınavı başarıyla tamamlayarak pratik eğitim aşamasına geçti.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan Mevsuf Spor Salonu’nda gerçekleştirilen pratik eğitimde her katılımcı, dron kullanımı konusunda deneyim edindi.

        36 saat süren eğitimleri tamamlayan basın mensupları, İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazandı.

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