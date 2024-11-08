Çanakkale'de basın mensupları dron eğitimini tamamladı

Çanakkale Ticaret Borsası’nda yapılan teorik eğitim sırasında dronun teknik yapısı, kullanım alanları ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından 5-8 Kasım'da basın mensuplarına yönelik düzenlenen dron eğitimi sona erdi. Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı’nın verdiği eğitimde, katılımcılara dronun teknik özelliklerini ve uygulama yöntemleri anlatıldı.

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