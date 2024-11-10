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        Büyük Önder Atatürk, Çanakkale'nin ilçelerindeki törenlerle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çanakkale'nin Çan, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:12
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        Büyük Önder Atatürk, Çanakkale'nin ilçelerindeki törenlerle anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çanakkale'nin Çan, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Çan'daki anma töreni, Atatürk Şehir Meydanı’nda gerçekleşen çelenk töreni ile başladı.

        Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Eceabat

        Eceabat'ta Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Kaymakam Murat Çiçek ve Belediye Başkan Vekili Arif Şallı tarafından çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Ayvacık

        Ayvacık'ta vatandaşlar Atatürk'ü tarlalarında anma fırsatı buldu.

        İlçede zeytin hasadı yapan vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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