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        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:05
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        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-32" yönlendirildi.

        Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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