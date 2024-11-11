Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Lapseki ve Çan ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lapseki ve Çan ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Lapseki'deki tören Kocaveli köyündeki Fatma'nın Çeşme mevkisinde düzenlendi.

        Kaymakam Emre Öztürk, törende yaptığı konuşmada, ormanları koruyup kollamak ve sahip çıkmak için herkese çeşitli görevler düştüğünü söyledi.

        Ormanları gelecek kuşaklara aktarmak için de fidanları toprakla buluşturduklarını anlatan Öztürk, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

        Törene, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen ve Yakup Uzun ile diğer ilgilire katıldı.

        Törende 111 çam fidanının dikimi yapıldı.

        - Çan

        Çan'daki tören Mallıköy mevkisinde gerçekleştirildi.

        Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu, ormanların sadece geçmişten alınan bir miras olmadığını, geleceği bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Bu yılki "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasında özellikle Gazze'deki, Filistin'deki ve Lübnan'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler neticesinde hayatını kaybeden şehitlerimiz var. Onlar için rahmet olsun, umut olsun. Geleceğe de inşallah bir ışık olsun diye bu fidanlarımızı dikeceğiz." dedi.

        Törene, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Çan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Alexandria Troas Antik Kenti'nde, 1850 yıllık polygonal yapı eski formuna k...
        Alexandria Troas Antik Kenti'nde, 1850 yıllık polygonal yapı eski formuna k...
        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Büyük Önder Atatürk, Çanakkale'nin ilçelerindeki törenlerle anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Çanakkale'nin ilçelerindeki törenlerle anıldı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider partisinin Küçükkuyu belde kongresine...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider partisinin Küçükkuyu belde kongresine...
        Çanakkale'de yendiği Anzak Kolordusu Komutanı da cenaze törenine katılmış
        Çanakkale'de yendiği Anzak Kolordusu Komutanı da cenaze törenine katılmış
        Biga'daki konsere bilet yerine öğrencilere yardım için getirdikleri yeni ay...
        Biga'daki konsere bilet yerine öğrencilere yardım için getirdikleri yeni ay...