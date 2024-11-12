Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

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