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        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:42
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        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

        İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

        Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

        Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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