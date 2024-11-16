Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

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