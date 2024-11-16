Çanakkale'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü

Köyde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma devam ediyor. Orman işletme ve itfaiyemiz marifetiyle soğutma yapılıyor. Herhangi bir can kaybı yoktur." dedi.

Yangına, Biga Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti.

Biga'ya bağlı Kemer köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki 2 eve sıçradı.

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