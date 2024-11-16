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        Çanakkale'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:06
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        Çanakkale'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Biga'ya bağlı Kemer köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki 2 eve sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Biga Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti.

        Yangın nedeniyle 3 evde hasar oluştu.

        Köyde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma devam ediyor. Orman işletme ve itfaiyemiz marifetiyle soğutma yapılıyor. Herhangi bir can kaybı yoktur." dedi.

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