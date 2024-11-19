Çanakkale'de sosyal medya üzerinden "kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı

Şüpheli, kent merkezinde belirlenen adresteki eve yapılan baskında gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen bir telefona el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir sosyal medya platformundan iletişime geçtiği kişilerden "kapora" ve "ürün ücreti" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen O.Y'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.