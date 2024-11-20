Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı

        Çanakkale'de görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Öğretmen Akademileri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Öğretmen Akademileri" başladı.

        Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri"nin açılışı, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlendi.

        Prof. Dr. Aytaç Açıkalın "Şehir ve İnsan" konulu sunum yaptığı açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerinin yöneticileri, okul müdürleri, akademi danışmanları, koordinatörleri katıldı.

        Öğretmen ve yöneticilerin, alanında uzman kişiler ile bir araya gelerek kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı akademi programı kapsamında, edebiyat, müzik ile şehir ve kültür başlıkları altında eğitimler verilecek.

        Edebiyat Akademisi'nde, atölye çalışmaları, yazar-şair buluşmaları, Müzik Akademisi'nde, üflemeli, vurmalı, yaylı, tuşlu ve telli çalgılar atölyeleri, tasavvuf müziği, ses ve nefes eğitimi, Şehir ve Kültür Akademisi'nde ise öğretmenlerin şehrin kültürel mirasını keşfetmeleri ve anlamaları için gerçekleştirilen eğitimler; atölye çalışmaları ve etkinlikler yer alacak.

        Öğretmen Akademileri programında, ildeki resmi ve özel okullar ile milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitim alacak.

        Programda yer alacak her akademi için sınırlı sayıda kontenjan ayrılırken, katılım başvuruları 1 Kasım Cuma günü sona erdi. 4 Kasım 2024 – 16 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen eğitimleri tamamlayan katılımcılara, dönem sonunda "Akademi Belgesi" verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da umre yolcularına aşı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı
        Gelibolu'da umre yolcularına aşı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı
        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tu...
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tu...
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi