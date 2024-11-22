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        Çanakkale'de bir iş yerine pompalı tüfekle ateş eden 3 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:56
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        Çanakkale'de bir iş yerine pompalı tüfekle ateş eden 3 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki bir işletmeye motosikletle gelen maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        İnceleme sonrası kimlikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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