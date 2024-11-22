Çanakkale'de bir iş yerine pompalı tüfekle ateş eden 3 zanlı yakalandı

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki bir işletmeye motosikletle gelen maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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