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        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:57
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        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Bölgeye düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 13 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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