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        Çanakkale'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıl durumdaki iki katlı bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:38
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        Çanakkale'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıl durumdaki iki katlı bina çöktü.

        Gelibolu ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi Çamlık 2 Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir binada çökme meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası Gelibolu Belediyesi ekiplerince çevre güvenliği alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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