Çan'da havut giydirme hayrı yapıldı

Çan Deveciler Derneği Başkanı Şenol Kabaş, deve güreşi sezonunun güzel ve hayırlı geçmesi, güreşlerin kazasız ve belasız tamamlanması için havut hayrını düzenlediklerini dile getirdi.

Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı, Çan Deveciler Konağı önündeki hal yerinde gerçekleştirildi.

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