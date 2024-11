Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağlandı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresine telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yaptığını, bütün itirazlara, karşı koymalara rağmen Filistinlilerin sesi, vicdanları olduğunu belirten Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de tüm desteğimizle, duamızla, Filistinli kardeşlerimizin yanında bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı hakkında geçtiğimiz günlerde tutuklama kararı verdi. Bu umut verici gelişmenin bir an önce infaz edilmesini, bu eli kanlı katillerin bir an önce tutuklanmasını ve insanlık önünde hesap vermesini diliyor ve bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. 85 bin tır yardımı, Filistinli kardeşlerimize ulaştırdık. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik ve onların yanında yer aldığımızı her platformda bütün dünyayla paylaşmaya devam ediyoruz."