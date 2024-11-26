SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteride, uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ile Binbaşı Erhan Aydemir görev aldı.