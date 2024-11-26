SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çanakkale semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteride, uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ile Binbaşı Erhan Aydemir görev aldı.
Sunumunu SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen'in icra ettiği, müzikte SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı'nın yer aldığı etkinliği ellerinde Türk bayrakları ile ilgi ve heyecanla izleyen Gelibolulular, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.